Steve Bannon, nekdanji strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je odstopil z mesta izvršnega predsednika desničarske spletne strani Breitbart News. so potrdili pri mediju. Razlog naj bi bile izjave o predsednikovem sinu (pa tudi Trumpu samem), ki jih je novinar Michael Wolff zapisal v pred dnevi izdani knjigi Ogenj in bes.

»Steve je cenjen del naše zapuščine in vedno bomo hvaležni za njegov prispevek in pomoč pri vsem, kar smo dosegli,« je na spletni strani portala zapisal izvršni direktor Larry Solov.

Trumpov sin Donald mlajši se je namreč junija 2016 udeležil sestanka z Rusi, da dobi negativne informacije o Hillary Clinton, kar je tudi priznal. Bannon naj bi piscu knjige to dejanje označil za izdajalsko in nedomoljubno. »Donald Trump mlajši je domoljub in dober človek. Obžalujem, da je moja zamuda pri odzivu na netočno poročanje o Donu mlajšemu preusmerila pozornost s predsednikovih zgodovinskih dosežkov v prvem letu mandata,« je kasneje sporočil Bannon in zagotovil, da je njegova podpora Trumpu in njegovi agendi neomajna.

Sedaj že nekdanji tesni Trumpov sodelavec se je v nedeljo že ponižno opravičil tako predsedniku kot njegovi družini. Razen tega se v javnosti zadnje dni ne pojavlja, saj je v hudi nemilosti – zapuščajo ga zavezniki (ki so tudi predsednikovi zavezniki) in Trump je edini, ki mu v prihodnosti sploh lahko pomaga.