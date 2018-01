Malo manj svečano, za odtenek manj izzivalno in z ne tako visokimi gosti kot lani je Republika Srbska tudi danes praznovala 9. januar, »dan republike«, ki ga je sicer leta 2016 kot neustavnega razglasilo ustavno sodišče Federacije BiH s sedežem v Sarajevu.

Lani, ko so po banjaluških ulicah korakale tudi vojaška častna četa in policijski specialci, je bilo še posebej svečano, saj je šlo za jubilejno, 25. proslavo leta 1992 sprejete deklaracije o razglasitvi Republike Srbske. Udeležili so se je tudi politični in cerkveni vrh iz Beograda, znani umetniki in celo ruski general, vsi pa so ponavljali, da Srbija Republike Srbske ne bo pustila na cedilu.

Dodik ne vidi Srbov v BiH

Letos je seznam visokih gostov nekoliko skromnejši, a zato napovedi in obljube predsednika Republike Srbske Milorada Dodika niso nič manj zveneče kot lanske. Dodik je na svečani akademiji, na kateri so v prvi vrsti sedeli neizogibni režiser Emir Kusturica, notranji minister Srbije Aleksandar Vulin in bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić, dejal, da gre h koncu priprava nove ustave, ki bo dala Srbom v BiH pravico do referenduma. Dodik je tako dodatno potrdil že znano, da se Srbi ne vidijo v Federaciji BiH in da iščejo pravno podlago, da jo zapustijo, ko bodo za to ugodne razmere. Predsednik Republike Srbske ne zanika, da Srbe predvsem zanima referendum o odhodu iz federacije.

V intervjuju na predvečer »dneva republike« je povsem jasno dejal, da Srbe znotraj BiH zanima zgolj več svobode in samostojnega odločanja o čim več zadevah. Sarajevo oziroma Bošnjaki ter Zahod želijo centralizirano državo, na kar Srbi nikoli ne bodo pristali, ker – po Dodikovih besedah – tudi po črki in v duhu daytonskega sporazuma BiH ne more biti centralizirana država.

Oblast v Beogradu to politiko zgolj neuradno podpira. Uradno je namreč čedalje težje zagovarjati srbsko odcepljanje od BiH, glede na to, da Srbija ne priznava pravice kosovskih Albancev do samostojnega odločanja o svoji državnosti.

Niso pa vsi Srbi navdušeni nad današnjim praznikom. Miladin Vidaković, vodja Srbskega državljanskega sveta, nevladne organizacije, ki združuje okrog 50.000 Srbov, ki BiH vidijo kot svojo edino domovino, je ob proslavi v Banjaluki dejal, da ga je »kot pripadnika srbskega naroda sram, ker po Republiki Srbski praznujejo ta dan, ki je pravzaprav zanetil ogenj vojne in prinesel toliko gorja«.

Na tribuni z naslovom Zgodovinske resnice o 9. januarju, ki jo je pripravilo Združenje bošnjaških razumnikov, je uvodničar Smail Čekić v Sarajevu dejal, da je ustanovitev Republike Srbske pred 26 leti podobna nacističnemu projektu »boj za življenjski prostor« in »končni rešitvi judovskega vprašanja«.