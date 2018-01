Da bi na blejskem gradu že konec oktobra našteli pol milijona obiskovalcev, se doslej še ni zgodilo. Do konca leta se jih je po besedah direktorja Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja grad, Matjaža Završnika nabralo že 559.040. Kljub višji številki od lanske so, kot pravi, obiskovalcem skušali zagotoviti prijeten obisk. »Naredili smo veliko za to, da nam je uspelo obvladovati množico. Razširili smo poti na gradu in s tem omogočili srečevanje obiskovalcev. Zagotovili smo tudi dodatne sanitarije,« o prizadevanjih na gradu pravi Završnik.

Z novim parkiriščem nad prometne zamaške Obiskovalci na grad prihajajo ves dan, največjo gnečo pri tej priljubljeni znamenitosti opažajo med 11. in 15. uro. »Takrat je množica kljub vsem ukrepom prevelika za intimen obisk,« opaža Završnik in dodaja, da se z reševanjem tovrstnih težav v zavodu ukvarjajo, s podobnimi izzivi pa se soočajo tudi v drugih slovenskih znamenitostih, kot sta ljubljanski grad in Postojnska jama. Na Bledu se ubadajo predvsem s tem, kako urediti nakup vstopnic in kako opremiti okolico gradu, da bi se obiskovalci med morebitnim čakanjem na vstop kljub vsemu zabavali. Rekorden obisk je terjal tudi soočenje z večjim številom vozil. Gnečo in zastoje so na gradu lani uspešneje kot v preteklosti preprečevali z urejanjem prometa med zgornjim in spodnjim parkiriščem. »Že v letošnjem letu bo prometna ureditev do gradu enostavnejša, saj naj bi ob dokončanju severne blejske obvoznice dobili še eno večje parkirišče pod gradom oziroma ob športnem stadionu,« pravi Završnik. Po besedah svetovalca župana občine Bled Matjaža Berčona bo na parkirišču 340 mest za osebna vozila in 40 mest za avtobuse.

Parkirišče tudi za sprehajalce Naložba je po Berčonovih besedah ocenjena na dva milijona evrov in pol, denar naj bi priskrbela tako zavod kot občina. Ob parkirišču naj bi uredili tudi rekreacijske parke in med drugim servisni objekt s sanitarijami ter prostori za potrebe športnih klubov. »Tudi s pomočjo novega parkirišča bomo lahko preprečili neljubo pločevinasto kačo, ki se vije proti gradu,« pravi Završnik. Večina prometa bo urejenega z rednimi prevozi. Avtobusi bodo odložili obiskovalce in parkirali na parkirišču, posebni prevozi pa bodo obiskovalce prepeljali do gradu, dodaja Završnik. Skupaj z Berčonom poudarjata, da bo parkirišče namenjeno tudi preostalim obiskovalcem Bleda, ne le tistim, ki se bodo bodisi sami bodisi v skupinah odpravljali na grad. Kot poudarjata, bo namreč pot od parkirišča do jezera obiskovalcem vzela le okoli nekaj minut hoje. »Severna razbremenilna cesta bo s tem parkiriščem dobila pomemben dodatek,« je prepričan direktor blejskega zavoda za kulturo. V teh dneh se na gradu začenjajo še zadnji večji posegi pred koncem celostne prenove, to so prenova sobnih inštalacij nad kuhinjo, prenova ogrevanja in podobno. »Do velikonočnih praznikov bomo urejali še spodnjo in zgornjo teraso, potem pa bo desetletna celovita prenova notranjih prostorov in opreme na blejskem gradu končana,« pravi direktor zavoda.