Sodba glede izpraznitve Narodnega doma, ki jo je okrajno sodišče Novo mesto izdalo junija lani, je decembra postala pravnomočna. Ustvarjalci, ki delujejo v prvem narodnem domu na Slovenskem, morajo stavbo izprazniti in jo izročiti v posest lastnici, to je novomeški občini. Kot so nam povedali v kabinetu župana Gregorja Macedonija, se je rok za izselitev sicer iztekel že 23. decembra, a bodo ustvarjalcem dali »še nekaj časa«. Koliko, ni znano. »Danes smo imeli konstruktivni sestanek. Povedali smo jim, da jim bomo šli nasproti v okviru svojih zmogljivosti,« je dejala vodja kabineta Meta Retar. Na občini še pravijo, da izvršilnih sredstev ne želijo uporabiti. Vendar pa bodo, če uporabniki sodbe ne bodo spoštovali, »primorani javni interes uveljaviti z vzvodi, ki so na voljo v okviru sodno-pravnega varstva«.

125.000 evrov za delno obnovo Kot smo poročali, namerava občina obnoviti streho, notranjost in del fasade dobrih 130 let stare stavbe, za kar ima letos v proračunu rezerviranih 125.000 evrov. Ker Sokolca, kot Novomeščani pravijo Narodnemu domu, uporabniki niso hoteli zapustiti, je občina novembra 2016 vložila tožbo. Sodišče ji je pritrdilo, nato so se uporabniki pritožili, čeprav se hkrati zavedajo, kot je takrat dejal vodja Avtonomne kulturne cone Sokolc Sebastjan Šeremet, da zakonodaja daje lastniku pravico kadar koli zahtevati vrnitev določene nepremičnine. Občina je sicer najprej vložila zahtevo za začasno odredbo za izselitev uporabnikov, ki pa sta jo tako prvostopenjsko kot tudi višje sodišče zavrnili. Med drugim sta podvomili, da je zaradi obnove strehe nujna izselitev uporabnikov, ki delujejo v kleti ali pritličju. Kot je takrat pojasnjevalo sodišče, bi namreč to pomenilo, da bi morali ob vseh podobnih posegih izprazniti tudi večstanovanjske stavbe. Uporabniki so stavbo brezplačno uporabljali na podlagi sklepa bivšega župana Alojzija Muhiča iz leta 2011, ki pa ga je Macedoni oktobra 2016 razveljavil. Isti dan so od občine prejeli zahtevo za izpraznitev stavbe v roku treh dni. Četrti dan je predstavnica občine v spremstvu varnostnikov skušala opraviti primopredajo, a so jo pričakala od znotraj zabarikadirana vrata.