Da predlagana ustavna obtožba Cerarja s premierskega mesta ne bo odnesla, je bilo predlagateljem vseskozi jasno; to pravzaprav sploh ni bil njihov namen. Njihov namen je bil širiti odpor do beguncev in strah pred njimi. Ker imamo trenutno v Sloveniji beguncev le za vzorec in torej na karto množične nevarnosti ne morejo igrati, so za nabiranje političnih točk izkoristili stisko enega od njih. Včerajšnja razprava poslancev največje opozicijske stranke je bila manifestacija nestrpnosti in sovraštva do vseh, ki po kriterijih SDS niso »naši«.

S tokratno akcijo je Janševa