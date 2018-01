Osličja obara

Potrebujemo 700 g očiščenih svežih jadranskih osličev (v sili lahko uporabimo tudi uvožene zamrznjene brez glave, ampak na račun bistveno slabše kakovosti), 1 srednje veliko čebulo, 3 stroke česna, 3 korenčke, manjši kos gomolja zelene, 1 bučko, 200 g paradižnikovih koščkov iz kozarca (v sezoni uporabimo svež paradižnik), oljčno olje, morsko sol, šopek peteršilja, lovorov list, vršiček svežega ali malo posušenega rožmarina, po želji malo zdrobljenega čilija ali sveže zmletega popra.

Osliče dobrih deset minut kuhamo v blago osoljenem kropu z lovorjem in rožmarinom. Nato jih poberemo iz vode in pustimo, da se malo ohladijo. Vodo medtem precedimo in shranimo na toplem. Ohlajenim ribam z lahkoto odstranimo kožo in kosti, meso pa natrgamo na koščke. Zelenjavo očistimo; čebulo, česen in peteršilj nasekljamo, korenček, zeleno in bučko pa grobo naribamo. V večji lonec damo malo oljčnega olja in nasekljano čebulo ter pristavimo in popražimo, da postekleni. Šele nato dodamo česen, korenček in zeleno. Premešamo in na kratko popražimo ter prelijemo z vodo, v kateri so se kuhali osliči. Kuhamo dobrih deset minut, nato dodamo naribano bučko, paradižnikove koščke in malo sesekljanega peteršilja (nekaj ga prihranimo za posip). Po želji dodamo zdrobljen čili ali sveže zmlet poper in po potrebi dosolimo. Če je juha pregosta, lahko dolijemo nekoliko vroče vode. Kuhamo približno 15 minut, da se zelenjava zmehča. V juho primešamo koščke osličev in kuhamo še tri minute. Po želji lahko v juho zakuhamo še jušne testenine ali sveže vlivance – zmešamo gladko, a ne pregosto tekoče testo iz enega jajca, dveh žlic moke in ščepca soli ter ga nakapamo v vročo juho in kuhamo še nekaj minut. Nadevamo v krožnike, posujemo s peteršiljem ter postrežemo z dobrim kruhom in vinom.

Osliči se odlično obnesejo pripravljeni še na številne druge načine. Očiščeno ribo lahko le natremo z oljčnim oljem in malo soli ter jo skupaj s krompirjem in zelenjavo spečemo v pečici; nastane lahek in zdrav obrok. Imenitni so tudi kosi osliča, marinirani v oljčnim olju, vinu in sredozemskih začimbah, povaljani v moki in drobtinah ter ocvrti v ponvi, k čemur postrežemo denimo krompirjevo solato. Jadranski ribiči, ki jih zelo cenijo in jih ob ulovu pogosto zadržijo zase, jim radi odstranijo glavo in plavuti, jih očistijo, pomokajo in za posladek ocvrejo cele.