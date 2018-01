Bohinj sicer ponuja številne možnosti nastanitve v hotelih, penzionih ali zasebnih sobah ter apartmajih pri prijaznih domačinih. Z naravo se lahko še bolj povežete v dveh urejenih kampih – tik ob Bohinjskem jezeru ali ob Savi Bohinjki. V obeh so na voljo številne športne in vodne aktivnosti. Vsi ljubitelji gora in odkrivanja planin lahko svoje zatočišče in počitek najdejo tudi v številnih planinskih domovih. Najudobnejše nastanitve pa so vsekakor v bohinjskem ekohotelu, ki leži v osrčju Julijcev in bohinjske ledeniške doline.

Prodajna zastopnica v hotelu Najda Đorđević pa poudarja, da je to le začetek. »V našem hotelu smo v smislu učinkovite izrabe energije naredili tako rekoč vse, kar je danes tehnološko izvedljivo. Toplo sanitarno vodo iz prh in umivalnikov prav tako izkoristimo. Namesto da bi toplo poslali v kanalizacijo, kot je to v navadi sicer, jo zberemo v posebnih rezervoarjih, kjer ji toplotne črpalke odvzamejo preostalo toploto in jo izkoriščeno ter ohlajeno spustijo v kanalizacijo. Potem ko ji je toplota odvzeta, se ta prek toplotnih izmenjevalcev znova vrača v sistem,« pojasnjuje Đorđevićeva. »Energetsko geotermalno vrtino oziroma vodo iz nje poleti uporabljamo za hlajenje, saj jo potem, ko ji je v toplotnih črpalkah odvzeta toplota, pošljemo naravnost v hladilne grede, ki hladijo prostore hotela.«

Na okolje lahko pazimo na različne načine. Hotel je tako izdelan iz naravnih materialov – stekla, kamna, lesa, tisto pohištvo, ki je plastično (na primer v baru pri recepciji), pa je izdelano iz recikliranih surovin. V sobah imajo obvestila, da bodo prali samo brisače, ki jih gosti odložijo na tla, ne pa kar vseh po vrsti. Na tone perila, ki se tedensko pere v hotelskih in zunanjih čistilnicah, namreč porabi ogromne količine električne in toplotne energije, praškov in drugih kemikalij. Ampak verjetno je še najpomembneje to, da ima hotel lastno energetsko vodno vrtino in energetsko postajo, tako da z energijo tudi sicer ravna zelo racionalno.

Bohinj Eco hotel je prvi slovenski ekohotel, katerega idejno in gradbeno zasnovo zaznamujeta trajnostni razvoj in skrb za naravo, poleg bogate kulturnozgodovinske dediščine v okolici Bohinja pa promovira tudi udobno življenje človeka v sožitju z naravo. Z okolico zlit hotel je eden najnaprednejših energijsko varčnih hotelov v tem delu Evrope, ki so ga zgradili malo po tistem, ko se je izkazalo, da je vodni park vse bolj priljubljen tako med turisti kot domačini.

Tudi lastna energetska postaja

Bohinjski ekohotel ima poleg energetske vrtine tudi lastno energetsko postajo. Sočasno se namreč proizvajata električna energija in toplota. Ta električna energija skrbi za poganjanje toplotnih črpalk v hotelu in celotno napajanje hotela ter vodnega parka obenem. Toplota, ki se sprošča ob proizvodnji električne energije, pa se uporabi za gretje bazenov. Tako se prihrani tudi do trideset odstotkov primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo.

Da so v hotelu resnično pazili na celostno sliko, je opazno na vsakem koraku. Tako je na primer tudi razsvetlitev zelo premišljeno zasnovana na tehnologiji power LED, zaradi česar je poraba električne energije za razsvetljavo v bohinjskem ekohotelu bistveno manjša kot v primerljivem hotelu. Stene hotela so nadstandardno izolirane in tako omejujejo uhajanje toplote. Poleg sodobnih izolacijskih materialov so na celotnem objektu montirana tudi stekla z najnižjim faktorjem Ug. Objekt prekriva streha iz lesa in drugih naravnih materialov, v posebni zaprti kompaktni sendvič izvedbi iz gotovih plošč. Izolacija v notranjosti gotovih votlih plošč je končana s posebnimi lesnimi vlakni, ki ne zagotavljajo le odlične izolacije, temveč so tudi naravnega izvora.

Med energetskimi varčevalnimi ukrepi ekohotela v Bohinju je tudi kartični odložilni sistem, ki smotrno določa način vključevanja naprav in električnega toka v posamezni sobi, toaletne školjke pa imajo dvojni izplakovalni mehanizem, ki gostu omogoča različni izplakovalni opciji, pri čemer manjša izmed obeh tipk porabi občutno manj vode oziroma izpira z manjšo močjo. Vsak hotel ob polni zasedenosti ima med gosti nekaj takšnih, ki za seboj pozabljajo zapirati okna. A v tem hotelu so na vsakem oknu nameščeni posebni senzorji, ki ob odprtosti okna in prisotnosti gosta v sobi po določenem času izklopijo klimatsko napravo.

Hotel torej na različne načine varuje okolje. Tako bodo gostje še naprej lahko uživali v prekrasni naravi in občudovali okolico, pa ne le to, dobrote iz okolice so na voljo tudi v hotelski ponudbi. Če se zavedaš, kaj imaš okoli sebe, potem je seveda logično, da se kakšne stvari znajdejo tudi v kulinarični ponudbi. Sadje z bližnje kmetije, bohinjski siri, ki so tudi drugod poznani kot velika specialiteta, in še kup drugih stvari je namreč na voljo ne samo v restavraciji, pač pa celo kot malica, ki jo ponujajo gostom, ki si raje kot užitke v velnesu privoščijo dneve v naravi. Tako je hotel resnično v vsakem pogledu povezan z okoljem.