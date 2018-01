Do mesta, ki ga je deževje z zemeljskimi plazovi močno prizadelo, se gasilci težko prebijejo zaradi izruvanih dreves in porušenih električnih daljnovodov, zaradi česar je več tisoč odjemalcev ostalo brez elektrike. Ceste so blokirane in reševalci si pomagajo s helikopterji in več ljudi so morali potegniti iz blata.

Lokalne oblasti so na prizadetih območjih širše okolice Los Angelesa izdale ukaz za evakuacijo, z močnim deževjem pa se ubadajo tudi severno vse do San Francisca. Območja pod poplavami so bila še nedavno uničena v množici požarov v naravi in nevarnost zemeljskih plazov je zato toliko večja.

Kalifornija se je večinoma izognila polarnemu mrazu in neurjem, ki so prizadela večji del ZDA, še posebej hudo pa severovzhod, kjer je danes prišlo do odjuge. Temperature so se v New Yorku po dveh tednih hudega mraza tako povzpele na »tropskih« šest stopinj.