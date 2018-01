Komisija je 7. decembra vlado in upravo SDH pozvala, naj v 30 dneh poročata, za koliko bi se povečali prihodki od dohodnine in socialnih prispevkov, če bi Luka Koper neposredno zaposlila delavce pri izvajalcih pristaniških storitev (IPS), ter naj omogočita zaposlitev pristaniških delavcev neposredno v Luki Koper oz. v njeni skupini, pri čemer naj imajo prednost delavci, ki že dlje časa opravljajo delo v Luki Koper. Vlada v odgovoru, ki ga je danes sprejel vladni odbor za gospodarstvo, pravi, da nima dodatnih pravnih vzvodov, ki bi Luki Koper omogočili, da neposredno zaposli pristaniške delavce, ki delo opravljajo prek IPS, saj so organizacijske odločitve o posameznih procesih v družbi v izključni pristojnosti poslovodstva, ne lastnikov ali drugih organov družbe.

Vlada pa od Slovenskega državnega holdinga (SDH) pričakuje, da bo kot upravljavec kapitalske naložbe v Luki Koper z njenimi organi upravljanja in nadzora »zagotovil oblikovanje ustreznega modela upravljanja s kadrovskimi viri, ki bo zakonit in hkrati stroškovno učinkovit ter bo omogočal nadaljnje dobro poslovanje družbe«, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Vlada je opozorila, da mora delodajalec v primeru, da želi zaposliti novega delavca, prosto delovno mesto oz. vrsto dela javno objaviti. »Ob upoštevanju zahtev, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, ki želi zaposlitvi delavca, bi bilo zaposlovanje Luke Koper na način, da bi prednostno obravnavala določene delavce ali določeno skupino delavcev, v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih,« so zapisali.