V študijo je bilo vključenih 650 odraslih, ki so jim njihovo kapaciteto pljuč prvič izmerili leta 2002, nato pa še enkrat deset let pozneje. Pri tistih, ki so na dan pojedli najmanj dva paradižnika ali več kot tri obroke svežega sadja, so se pljuča z leti poslabšala najmanj, pri nekdanjih kadilcih pa so se celo popravila. Študija po besedah soavtorice raziskave Vanesse Garcia - Larsen kaže na to, da dieta, polna paradižnikov in jabolk, pri kateri pa svežega paradižnika ne moremo zamenjevati s paradižnikovo mezgo ali paradižnikom v pločevinki, pljuča lahko tudi popravi, a le če smo nehali kaditi.