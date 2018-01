Eden od najzanimivejših je zagotovo Ustanovitelj, biografska drama o nastanku McDonalda’sa in tem, kako je Ray Kroc (Michael Keaton) bratoma Dicku in Macu McDonaldu izpulil ime in restavracijo. Hrani se v tretjem delu filmske serije o kulinaričnem potovanju Michaela Winterbottoma Potovanje po Španiji (The Trip To Spain) (na fotografiji) spet posvečata tudi igralca Steve Coogan in Rob Brydon, ki kot poznavalska jedca med obedovanjem v najboljših restavracijah stresata šale, z nekoliko bolj resno temo pa se ukvarja dokumentarni film Zavrženo (Wasted), ki opozarja na to, koliko hrane zavržemo, saj je kar 1,3 milijarde ton na leto konča v smeteh.