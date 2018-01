Kot je še dodal v pogovoru za spletni portal Icana, bi morale oblasti nemudoma obvestiti družine aretiranih, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Protesti v Iranu so se 28. decembra lani sprva začeli zaradi gospodarskih težav, a so se hitro sprevrgli v protivladne shode. Po doslej znanih podatkih je bilo v protestih ubitih najmanj 18 ljudi, še dva naj bi med protesti umrla v nesreči. Po navedbah iranskega pravosodnega ministrstva so doslej že izpustili več kot 200 aretiranih protestnikov, večinoma študentov. Številni drugi naj bi kmalu odšli na prostost, ne bo pa med njimi njihovih voditeljev. Tem bi lahko zaradi zarote proti vodstvu države grozila celo smrtna kazen.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes proteste označil kot boj sovražnikov proti Iranu, Irancem in celo islamu. »Protestirati je ena stvar, žaliti islam in Koran, zažigati mošeje in trgati zastave pa nekaj drugega,« je dejal Hamenej.

Odgovornost je pripisal ZDA, Izraelu in Savdski Arabiji. »To je bil načrt ZDA in sionistov, ki ga je financirala nesramno bogata država v Perzijskem zalivu,« je na iranski državni televiziji zatrdil Hamenej. A kot je dodal, je njihov načrt propadel. Hvalil je »množično gibanje ljudi proti zaroti sovražnikov«, saj so od konca decembra po vsej državi potekali tudi provladni shodi.