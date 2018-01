Za zmenek z Emilio Clarke je Brad Pitt ponudil vrtoglavih 120 tisoč dolarjev

Le nekaj ljudi je do sedaj imelo to čast, da je Igro prestolov lahko gledalo v družbi same slavne mame zmajev Daenerys Targaryen. In kljub najboljšim naporom se niti Brad Pitt ni mogel uvrstiti mednje. Za ekskluzivni ogled priljubljene serije v družbi ene njenih največjih zvezdnic Emilie Clarke je ponudil 120 tisoč ameriških dolarjev, toda nekdo je ponudil več.