Predsednik države Andrzej Duda je na uradni slovesnosti v predsedniški palači danes uradno potrdil devet novih ministrov. Obrambno ministrstvo bo po novem vodil nekdanji notranji minister Mariusz Blaszczak, novi zunanji minister pa je postal njegov dosedanji namestnik Jacek Czaputowicz.

Blaszczaka bo na položaju notranjega ministra nasledil Joachim Brudzinski, nova ministrica za finance pa je postala Teresa Czerwinska. Položaj je do imenovanja na položaj premierja sredi decembra zasedal Morawiecki.

S položaja se poslavlja tudi okoljski minister Jan Szyszko, ki ga bo nadomestil Henryk Kowalczyk. Nove vodje so dobila še ministrstva za zdravstvo, vlaganja in razvoj, podjetništvo in tehnologijo ter promet.

Morawiecki bo sicer še danes obiskal Bruselj, kjer se bo sestal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom. Odnosi med Poljsko in EU so na najnižji točki doslej, Varšavi grozi celo odvzem glasovalnih pravic zaradi kršitev temeljnih evropskih načel.