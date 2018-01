Sodni proces zoper 39-letnega Tomija Kolarja, ki traja že več kot deset mesecev, so doslej zaznamovali pravni manevri, bizarni izgovori in nasilni izpadi obdolženca. Mariborsko okrožno sodišče je nato v nepravdnem postopku odredilo obvezno šestmesečno zdravljenje na psihiatriji.

Terapija na zaprtem oddelku je pustila sledi na obdolžencu. Če je Kolar na preteklih narokih vztrajno motil potek sodnega postopka, menjaval zagovornike, žalil sodišče in tožilstvo, nazadnje pa je na poti v pripor celo napadel paznika in pristal v samici, so danes pred sodni senat privedli povsem pohlevnega in apatičnega pripornika.

Štirinajst vbodov v hrbet Na vprašanje predsedujoče okrožne sodnice Danile Dobčnik Šošterič, ali bo razkril svoje osebne podatke, je prvič odgovoril pritrdilno. Odkar so ga konec novembra 2016 privedli k preiskovalni sodnici, je Kolar vztrajal, da oni ni tisti, ki ga policija sumi umora, češ da niso preverili njegove identitete. Zato je med drugim terjal analizo DNK. Kdo je, na preteklih narokih ni želel povedati. Dobčnik-Šošteričevi pa je danes potrdil, da mu je ime Tomi Kolar, da je rojen septembra 1978 na Ptuju in da zoper njega poteka še en kazenski postopek. Kolar je obtožen, da je 23. novembra 2016 v tretjem traktu zapuščene stavbe nekdanje avstro-ogrske kaznilnice v Mariboru vzel življenje Ludviku Pukšiču. Tožilka Mateja Artenjak mu očita, da se je Pukšiču približal, ko je ta spal na trebuhu, potem ga je zabodel kar štirinajstkrat, večinoma v hrbet. Pukšič se zahrbtnemu napadalcu ni mogel ubraniti. Kolar, ki so ga v nezakonitem zatočišču brezdomcev poznali pod imenom Jure, je nato pobegnil s kraja dejanja, policisti pa so ga še istega dne prijeli v kraju Osluševci, ko je hodil proti meji s Hrvaško. Od takrat je v priporu. Krivde ne priznava, na današnji obravnavi se ni želel zagovarjati.