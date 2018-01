Za takšne in za tiste, ki bodo v kratkem praznovali kaj drugega, denimo rojstni dan, utegne biti zanimiva skandinavska slana specialiteta, ki izvira iz Švedske, kjer ji pravijo smörgåstårta (sendvičeva torta). Izjemno priljubljena je tudi v Estoniji (võileivatort), na Finskem (voileipäkakku) in Islandiji (brauðterta). Švedska slana torta je po okusu v resnici podobna sendvičem, kakršne pripravljajo severnjaki, a z izjemno bogatim nadevom in oblogami ter razkošno prazničnega videza. Največkrat jo pripravijo v štirioglati obliki, včasih tudi okroglo ali v podolgovatem modelu, kakršna je bila nekoč priljubljena tudi v ZDA. Tam so med plasti kruha najraje nadevali jajčno ali piščančjo solato, solato iz šunke ali iz tunine, arašidovo maslo… Švedsko slano torto tradicionalno sestavljajo številne plasti tankih rezin rženega kruha, med katerimi so kot pri sladkih tortah skrite kremaste plasti nadeva. Ta je lahko iz različnih sestavin, jajca in majoneza so vedno osnova. Tako lahko v številnih skandinavskih različicah te nasitne, a okusne specialitete najdemo jetrno pašteto, olive, rakce oziroma repke kozic ali škampov, šunko, najrazličnejše hladne mesnine, kaviar, paradižnik, kumare, grozdje, rezine limone, sir, prekajenega lososa… Največkrat pripravljajo mesne, ribje in kombinirane, pogoste so tudi mesno-sirne, v zadnjem času se pojavljajo veganske. S kakšnim tipom torte imamo opravka, razkrije vrhnja plast dekorativne obloge, kar lahko prihrani marsikatero zadrego. Takšno torto postrežemo kot hladni prigrizek, narezano na kose, kakršne imamo pri nas za posladek. Denimo na Finskem je voileipäkakku standardna jed ob najrazličnejših družinskih srečanjih in slavjih, od novoletnih praznovanj, rojstnodnevnih zabav in porok do sedmin po pogrebih, podobno velja v vseh naštetih državah.

Še preden začnete brati recept in vas presunejo količine nekaterih sestavin, naj dodamo opozorilo, da gre za praznično jed, ki se jo uživa v manjših količinah in velikih družbah.