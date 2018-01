Z ošpicami okuženi odrasel je 4. januarja svojega otroka spremljal na pregled na pediatrični kliniki. NIJZ poziva vse, ki so bili na ta dan morda izpostavljeni virusu ošpic, da pokličejo na objavljeno telefonsko številko in se posvetujejo z epidemiologom NIJZ. Pokličejo lahko od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

Več informacij o ošpicah in zaščiti pred njimi pa zainteresirani lahko najdejo na spletni povezavi.