Bedene je izjemno zanesljivo začel dvoboj, povedel s 3:0 ter nato izgubil le četrto igro uvodnega niza za gladko vodstvo s 6:1. Paire je v drugem nizu povedel s 3:0 in 4:1, Ljubljančan pa je izenačil na 6:6, v podaljšani igri pa dobil pet točk in Francoz je v dvoboju izenačil na 1:1. V tretjem nizu je bil izid izenačen na 3:3, nato pa je Francoz dobil tri igre zapored za končni uspeh po uri in 44 minutah.

Argentinec Leonardo Mayer je na tem turnirju izločil osmega nosilca Mischo Zvereva iz Nemčije s 7:5 in 6:3.

V Sydneju je premoč morala priznati tudi Katarina Srebotnik, ki je s soigralko Hao-Ching Chan iz Tajvana klonila proti Nizozemki Kiki Bertens in Švedinji Johanna Larsson s 4:6 in 5:7.

Sta bili pa zato uspešnejši Andreja Klepač in Španka Maria Jose Martinez Sanchez, ki sta v prvem krogu dvakrat s 6:1 premagali Nemko Anna-Leno Grönefeld in Američanko Vanio King. V drugem krogu v sredo bosta igrali proti Latishi Chan iz Tajvana in Čehinji Andreji Hlavačkovi.