Po napovedih Arsa bo danes dopoldne deževalo predvsem v zahodnih in osrednjih krajih, popoldne pa v večjem delu države. Ponoči bodo padavine od zahoda slabele in proti jutru v večjem delu Slovenije ponehale, v sredo zjutraj bo deževalo še ponekod na vzhodu.

Tako se lahko po njihovem opozorilu danes ponoči ob strugah razlijejo predvsem manjši vodotoki v osrednji Sloveniji, v vzhodnih Karavankah in vodotoki s povirjem na Pohorju in Kozjaku. Zvečer in v sredo se bodo povečale kraške ojezeritve in pretoki kraških rek na Notranjskem in Dolenjskem. V sredo se bo Ljubljanica na Barju razlila na območju pogostih poplav, prav tako bo v sredo zjutraj povišano plimovanje morja.

V gorah je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1100 metrov trenutno večinoma druge stopnje, kar pomeni zmerno nevarnost. Kot so pojasnili na Arsu, so predvsem nevarna strma pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko ob večji obremenitvi sproži plaz kložastega snega.