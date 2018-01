V raciji proti mafiji v Italiji in Nemčiji skoraj 200 aretiranih, zaseženih okoli 50 milijonov evrov

V veliki operaciji, ki je potekala pod vodstvom specialne operativne skupine italijanskih karabinjerjev, so v Italiji in tudi dveh nemških zveznih deželah DANES aretirali najmanj 169 ljudi. Osumljeni so vpletenosti v nezakonite posle mafijskega klana Ndrangheta. Slednji izvira iz Kalabrije in naj bi bil najmočnejši med vsemi italijanskimi mafijskimi organizacijami.