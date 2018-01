Lana Del Rey je ob potrditvi, da jo Radiohead tožijo, poudarila, da ji skladba Creep ni bila v navdih pri ustvarjanju pesmi Get Free. Dodala je, da je skupini kljub vsemu ponudila 40-odstotkov nadomestila za avtorsko pravico, a odvetniki zasedbe zahtevajo 100 odstotkov. Tako bo zadeva razplet dobila na sodišču.

Glasbenik Owen Pallett je presodil, da je podobnost med skladbami zaznati zgolj v določenih ponovitvah akordov, po njegovi presoji pa sami člani skupine Radiohead pravzaprav ne želijo 100-odstotnega povračila tantiem, ampak gre bolj za bitko njihovih odvetnikov.

Zanimivo pa je, da so skupino Radiohead prav zaradi skladbe Creep uspešno tožili The Hollies, ki so v njej prepoznali podobnosti z njihovo skladbo The Air That I Breathe. Albert Hammond in Mike Hazlewood sta po dobljeni tožbi navedena med soavtorji pesmi in si s skupino zanjo delita avtorski honorar.

Radiohead se na navedbe Lane Del Rey še niso odzvali, še navaja BBC.