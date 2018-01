Ob Pesarski cesti v Štepanjskem naselju je tudi uradno zaživel nov center športnega življenja Baza. Rekreacijsko središče je eno od uspešno izpeljanih javno-zasebnih partnerstev ljubljanske mestne občine. Pri gradnji nove športne infrastrukture kot zasebni partnerji z občino sodelujejo ljubitelji nogometa, profesionalna nogometaša Boštjan Cesar in Bojan Jokić ter solastnik in direktor podjetja Trigemini Saša Abrić.

Povod za zgraditev športnega centra je bila predvsem želja po prostoru za nogomet, a že pogled po novi dvorani razkriva, da športna pridobitev ponuja še veliko več. Ob nogometnih golih so namreč nameščeni košarkarski koši, prav tako je mogoče razpeti odbojkarsko mrežo, ponudbo pa med drugim dopolnjujeta še sodobna sejna soba in lokal. »Naša vizija je zagotoviti prostor, kjer lahko v sožitju trenirajo rekreativci, mladi športni upi in profesionalni športniki,« so v predstavitvi Baze poudarili partnerji, ki ob odprtju niso prerezali traku, ampak so Boštjan Cesar , Bojan Jokić in Saša Abrić v družbi župana Zorana Jankovića Bazo odprli s streli na gol. Da so vsi zadeli, je najbrž dobra popotnica urbanemu športnemu centru.

Uspešno javno-zasebno partnerstvo

O tem, da bi občinska zemljišča ob Pesarski cesti namenili igranju malega nogometa v pokriti dvorani, so na občini razmišljali že pred leti, ko se je z idejo nanje obrnila prav družba Trigemini. Mestni svetniki so nato junija 2015 na seji mestnega sveta potrdili, da obstaja javni interes za zgraditev nove športne infrastrukture, in sprejeli predlog akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt gradnje nogometne dvorane v Štepanjskem naselju.

Na razpis za zasebnega partnerja v projektu se je nato kot edini ponudnik prijavil Trigemini, mestna občina in zasebni investitor pa sta velik korak k uresničitvi projekta naredila junija lani, ko so v Štepanjskem naselju nasproti Osnovne šole Božidarja Jakca položili temeljni kamen za gradnjo športnega centra. Že takrat so razkrili tudi ime objekta, o katerem so dotlej govorili kot o nogometni dvorani. Za novi center športnega življenja so izbrali ime Baza. V sklopu javno-zasebnega partnerstva je občina prispevala dve parceli v velikosti 4000 kvadratnih metrov in krila strošek prestavitve fekalnega kanalizacijskega voda, medtem ko je naložbo, po takratnih ocenah vredno približno milijon evrov, prevzelo podjetje Trigemini, ki je objekt dobilo v upravljanje za trideset let.