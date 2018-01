Po rekordnem enodnevnem obisku sredi avgusta lani so prav na silvestrovo na kaninskem smučišču dosegli nov, tokrat tudi zimski rekord. S krožno kabinsko žičnico se je na višino več kot 2200 metrov namreč pripeljalo kar 1320 potnikov, pretežno ljubiteljev smučanja.

»Konec lanskega leta smo na Kaninu presegli 50.000 obiskovalcev v koledarskem letu. Glede na to, da smo žičnico zagnali šele avgusta, je to lep dosežek. Ljudje se vračajo k nam. Ta številka bi bila lahko še večja, vendar nam je decembra nagajalo vreme in trinajst dni sploh nismo obratovali,« je povedal Marijan Skornišek, v. d. direktorja Sončnega Kanina, in dodal, da so zadovoljni tudi z obiskom po novem letu. Vsak dan je bilo na smučišču kljub ne najboljšemu vremenu od 200 do 400 smučarjev.

Snega dovolj do konca sezone Na Kaninu obratujejo štirisedežnica Prevala, trisedežnica Skripi in vlečnica Podi. Urejena je tudi povezava z italijansko stranjo, tako da je na Kaninu in Selli Nevei mogoče smučati na 30 kilometrih prog. V nedeljo sicer povezava ni delovala, ker je bil na Prevali žled in so smučišče zaradi varnosti zaprli. »Varnost je vedno na prvem mestu. Na Kaninu je več kot štiri metre snega in kolo na Prevali smo iz snega kopali že dvakrat. Prav tako redno sprožamo plazove. »Snega je celo preveč,« se je pošalil Skornišek, »predvsem pa ga bo dovolj do konca maja. Tudi če ne bo več padal. S snegom pa je prišlo več dela, saj moramo sproti urejati smučišče in skrbeti za proženje plazov.« Kljub zimi pa pri zavodu Sončni Kanin tudi z naložbami ne počivajo. Z vojaškim helikopterjem so v Veliki graben pripeljali jeklenico za dvosedežnico Graben. »Ko bodo vremenske razmere dopuščale, bomo uredili elektriko in postavili jeklenico. Prepeljati smo jo morali v dveh delih. Zaradi teže, seveda. Računamo, da bomo dela končali do konca januarja. Po testiranju jo bomo predali v uporabo,« je še dodal Marijan Skornišek.

Na vrh Kanina v dobre pol ure Na Kanin se obiskovalci lahko že nekaj časa vozijo s hitrejšo krožno kabinsko žičnico. Kot so napovedali, so hitrost povečali na 3,5 metra na sekundo, tako da se obiskovalci s spodnje postaje do restavracije Prestreljenik pripeljejo v 32 minutah. Izredno zadovoljen z lansko sezono je tudi Janko Humar, v. d. direktorja Zavoda za turizem Dolina Soče in direktor LTO Bovec. »Dosegamo rekorde po številu obiska, ponudba je vse boljša. V prihodnje si obetamo še boljše rezultate. Tudi s smučiščem Kanin smo izredno zadovoljni. Potrebno bo še kakšno leto, da se bodo obiskovalci začeli vračati v še večjem številu. Pravo zimsko sezono naj bi dosegli že prihodnje leto, ko bo ponovno odprt hotel Kanin in delno obnovljen hotel Alp. Prav hotelskih postelj nam namreč najbolj primanjkuje,« Humar že razmišlja o poletju.

Pristava Lepena zaživela Ko smo pred časom pisali o novem, ruskem kupcu Pristave Lepena, še ni bilo znano, kdaj jo bo odprl. Kot nam je povedal Janko Humar, je bila Pristava med novoletnimi prazniki odprta, in to prvič od obstoja. »Gre za dodatno ponudbo, ki je pomembna za razvoj turizma v tem delu Slovenije. Lastniki za zdaj držijo obljubo. Ko bodo uredili še težave s kadrom, ne bo treba dosti, da Pristava Lepena zaživi v polnem sijaju,« meni Janko Humar, ki v poletni sezoni na Bovškem še vedno veliko stavi na pot Alpe–Jadran, skupno zgodbo avstrijske Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije, pa na reko Sočo in pohodništvo.