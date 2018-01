Da bi podkrepili svojo zahtevo, je glavni pobudnik, Učiteljsko združenje Slovenije, na novinarsko konferenco povabil tudi zaslužnega profesorja dr. Albina Igličarja, ki je upravičeno opozoril na nemoralnost anonimnega prijavljanja.

V družbi pokončnih, zrelih ljudi bi se vsak prijavitelj moral identificirati, anonimne prijave so moralno zavržne, je poudaril. Kot kaže, pa učitelji to njegovo opozorilo razumejo le, ko gre za prijave, ki zadevajo njih same. Za novinarje so namreč pripravili tudi deset izbranih primerov »anonimnih prijav na različnih osnovnih šolah z mnenji učiteljev«, kritičnih do anonimnih prijaviteljev in do inšpektorjev.

Vsi primeri in vsa mnenja so bili anonimni.

N.N.