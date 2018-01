Pisali smo že o tem, da pes ni človek, kar ljudje vedno raje pozabljajo, zagotovo pa pes ni otrok, vendar to ne pomeni, da nimajo čustvene inteligence in družabnih sposobnosti. Raziskovalci živalskega vedenja trdijo, da so prišli do dokazov, ki kažejo na to, da imajo psi celo boljše družabne sposobnosti od svojih lastnikov, čustvena inteligenca pa je veliko večja, kot smo mislili doslej.

Tako so nedavno ugotovili na londonski univerzi, ena od avtoric raziskave Sophie Scott, doktorica nevroznanosti, pa je poudarila, da psom s tem, ko nanje gledamo kot na otroke, delamo krivico in jih podcenjujemo. »Ena od raziskav je lani pokazala, da psi ne marajo, da jih objemamo. Če pogledate fotografije psov, ki jih ljudje objemajo, kažejo objektivne znake stresa. Psi so res radi s svojimi lastniki, a nočejo, da se jih objema. To v njih povzroča tesnobo, saj se kot živali želijo svobodno gibati,« je povedala za The Times in dodala, da je odziv ljudi na raziskavo pokazal na njihovo nerazumevanje psov. »Skoraj vsi so se odzvali tako, da to po njihovem mnenju ne velja za njihovega psa.«

Psi dokazano prepoznavajo čustva ljudi

A če smo ljudje slabi bi prebiranju čustev naših štirinožnih prijateljev, to ne velja za pasje prebiranje čustev ljudi. Psi namreč zelo dobro zaznavajo, kaj čutimo. Skupina behavioristov in psihologov z univerz v Lincolnu in Sao Paulu je pokazala, da psi oblikujejo abstraktne miselne predstave pozitivnih in negativnih čustvenih stanj ter ne kažejo samo naučenih vedenj. Medtem ko so znanstveniki na Dunaju ugotovili, da po izrazu na obrazu človeka prepoznajo, ali je ta srečen ali jezen, gre študija z lincolnske univerze korak naprej, saj je pokazala, da psi razpoloženja ljudi ne prepoznajo zgolj po izrazu na obrazu, ampak skozi čustveno percepcijo. V študiji je sodelovalo sedemnajst psov, ki so jim pokazali različne pare fotografij: srečnega in jeznega človeka ali igrivega in agresivnega psa. Ob njih so predvajali igrive in agresivne laježe ali ukaz človeka, ki veselo ali jezno zakliče »pridi sem«. Psi so v večini primerov pogledali fotografijo, ki je po izrazu na obrazu človeka ali psa ustrezala tonu glasu ali laježa, ki so ga predvajali.

»Prejšnje študije so nakazale, da psi lahko ločijo med človeškimi čustvi glede na izraz na obrazu, kar pa ni enako kot čustveno prepoznavanje. Naša študija kaže, da imajo psi sposobnost, da integrirajo dva različna vira senzoričnih informacij skladno s percepcijo čustev tako pri psih kot pri ljudeh,« je dejal psiholog Kun Guo z Lincolnove univerze. »Da bi to lahko storili, potrebujejo sistem notranje kategorizacije čustvenih stanj. Ta kognitivna sposobnost je bila doslej dokazana le pri primatih, da bi bi bila tako razvita, pa smo doslej videli le pri ljudeh. Naša odkritja so tako prva, ki dokazujejo, da psi resnično prepoznavajo čustva ljudi in drugih psov.«