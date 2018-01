V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so pojasnili, da so se za podaljšanje proge 18L do Centra Stožice odločili predvsem zaradi neprimernega obračališča pri tovarni Lek. »Ker na progi 18L obratujejo tudi zgibna vozila, je problem na omenjenem postajališču še toliko večji, saj se zaradi dolžine vozila onemogoča dostop osebnih vozil do parkirišča, ki je tik za obračališčem.

Pri uvozu na končno postajališče pa so imeli vozniki avtobusov še dodatne težave zaradi zaparkiranega obračališča z osebnimi vozili,« so zapisali v LPP in dodali, da bi morali ob vrnitvi avtobusov na nekdanjo progo zagotoviti dodatna vozila in voznike, »kar pa je za zdaj neizvedljivo, saj v času jutranje in popoldanske konice vozimo z vsemi razpoložljivimi avtobusi«.