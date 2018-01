Predsednik države Borut Pahor se je danes mudil na obisku pri predsedniku evropskega sveta Donaldu Tusku in predsedniku evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, s katerima ga ne povezuje zgolj politično prijateljstvo, temveč tudi skupen podpis pod hrvaško pristopno pogodbo leta 2012, ko so še vsi trije bili predsedniki vlad. Pahor je prišel v Bruselj prosit za aktivnejšo vlogo evropske komisije pri posredovanju za implementacijo arbitražne razsodbe, potem ko prvega podpredsednika evropske komisije Fransa Timmermansa do konca preteklega leta še ni bilo na posredniško misijo v Zagreb in Ljubljano.

Težavno, a možno vzpostavljanje dialoga Evropska komisija se je pripravljena aktivneje udejstvovati pri implementaciji arbitražne razsodbe, je nakazal predsednik komisije Juncker. »Obstaja možnost za rešitev, ki bi bila dosežena s pogajanji, čeprav pa se tudi strinjam, da arbitražna odločba obstaja. In to moramo spoštovati. Uresničiti jo moramo na najboljši možni način, ne da bi se povečale razlike med obema državama,« je dejal Juncker. Slovenija in Hrvaška po njegovi oceni gojita prijateljske odnose, kljub temu si ni delal utvar, da bo dialog mogoče zlahka ustvariti. »Vse, kar bo vzpostavljeno, bo vzpostavljeno na težaven način. A med državama vendarle ni nobene vojne,« je dejal Juncker. Predsednik Pahor je sicer v Bruselj prišel s svojimi predlogi, kako spodbuditi dialog med Slovenijo in Hrvaško, vendar je odločitev, kdaj in kako bo komisija storila prvi korak v mediaciji med Zagrebom in Ljubljano, prepuščal Junckerju. Kljub temu je ocenil, da je vendarle pomembno, da se s tem prvim korakom ne odlaša in se z njim da vedeti, da se misli resno. Če do tega koraka ne bi prišlo, bi po Pahorjevem mnenju veliko manevrskega prostora dobile tiste politične sile ne le v Sloveniji in na Hrvaškem, temveč tudi v širši regiji Balkana, ki zase vidijo priložnost v spodbujanju nacionalizma in nespoštovanju mednarodnega prava. Ponovno se je zavzel, da bi iz Zagreba v Ljubljano in Bruselj prišlo uradno ali neuradno sporočilo za sprejetje arbitražne odločbe.