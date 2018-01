Če govorimo o presenečenjih letošnje sezone košarkarskega državnega prvenstva, potem je treba ob Iliriji gotovo izpostaviti tudi Šenčur. Gorenjsko moštvo je poleti naredilo veliko potezo, ko je v svojo sredino zvabilo Dina Murića. Resda se je 27-letni Ljubljančan vračal po poškodbi kolena, a se je izkazalo, da košarke nikakor ni pozabil igrati. Prav tako pomembna poteza vodstva kluba je bila, da so zadržali Smiljana Pavića. 37-letni veteran premore ogromno izkušenj, kljub za športnika visoki starosti pa še vedno tudi dovolj kakovosti, da na parketu dela razliko. Tako je bilo tudi na tekmi Šenčurja proti Zlatorogu v 12. krogu državnega prvenstva. Gostje so na koncu prišli do zmage, glavno vlogo pa sta odigrala ravno zgoraj omenjena igralca. Nekoliko bolj je na koncu izstopal Pavić, ki je od dvanajstih metov zgrešil le enega, dosegel 24 točk ter dodal še šest skokov in štiri asistence. Njegov statistični indeks je znašal 34, s čimer si je priboril naziv Dnevnikovega igralca kroga.

V skupnem glasovanju Pavić zdaj skupaj z Mitjo Nikolićem zaseda drugo mesto, kar zgovorno priča o tem, kako dobro sezono ima za zdaj za seboj. To je posledica tudi očitno odlične fizične pripravljenosti, saj Slovenjgradčan kljub že omenjenim 37 letom povprečno na tekmo na parketu preživi dobrih 32 minut. V kolikor bo Pavić zadržal dobro formo, bo Šenčur še kako resen kandidat tudi za mesto v polfinalu državnega prvenstva.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je na drugem mestu pristal Marjan Čakarun, ki je pri zmagi Primorske proti Šentjurju z 21 točkami in 12 skoki zabeležil dvojnega dvojčka. Tretji mesto je pripadlo Luki Vončini (zmaga Ilirije proti Heliosu, 29 točk), četrto Roku Badžimu (zmaga Olimpije proti Hopsom, 20 točk in pet asistenc) in peto Dejanu Čupu (poraz Hopsov proti Olimpiji, 23 točk in šest skokov).