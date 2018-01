V nedeljo popoldne je domačin iz vasi v širši okolici Litije ob skromni počitniški hišici brunarici, ki je skrita v gozdu ob potoku kakšnih petsto metrov od zadnje stanovanjske hiše in do katere vodi le blatna gozdna pot, zagledal obešenega moškega. Opazil ga je že iz avtomobila, nato pa takoj obrnil in odpeljal ter o truplu na parceli obvestil lastnika. Ta je domačina pred tem poklical in ga prosil, naj se zapelje do brunarice in preveri, ali je njegov 48-letni brat, ki so ga doma pogrešili že zjutraj, morda tam. Izkazalo se je, da je bil brat res na vikendu, vendar je bil