Ukinitev obravnave anonimnih prijav v šolstvu so na današnji novinarski konferenci podprli predstavniki Učiteljskega združenja Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije in Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.

Kot je dejala predsednica učiteljskega združenja Metka Zorec, se anonimne prijave izogibajo dialogu in so velikokrat namenjene osebnemu maščevanju, prinašajo pa veliko težav. Predsednik združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Gregor Pečan je med posledicami anonimnih prijav omenil daljše bolniške odsotnosti zaposlenih in neskončno zbiranje dokumentov, podatkov in dokazil, saj postopki trajajo tudi več mesecev. Po Pečanovem prepričanju za anonimnost ni nobene potrebe, saj zakoni varujejo identiteto prijavitelja. Če je prijava zlonamerna, blati prijavljenega in se izkaže za neresnično, pa oškodovani ne more poiskati pravice na sodišču in oprati svojega imena.

Tudi Janja Bogataj iz skupnosti vrtcev je poudarila, da zaradi krutih obtožb kljub njihovi neresnosti ostane madež, zaposleni se s to senco dvoma bojujejo do konca kariere. Včasih jim je težko preživeti tudi v domačem okolju, na delovnem mestu pa delujejo v strahu, kaj bodo naredili narobe, je pojasnila. Po besedah Brede Forjanič iz združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev so anonimne prijave najpogostejše ob ponovni izvolitvi ravnateljev. Kot je dejala, je prijava seveda pravica vsakogar, toda vsaka pravica ima po njenih navedbah tudi odgovornost. Pobudo za ukinitev obravnave anonimnih prijav so na današnji novinarski konferenci podprli tudi pravniki Albin Igličar, Nina-Ana Jäger in Marko Novak.