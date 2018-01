Tromblon, ki je ime po mini za uničevanje tankov dobil med obrambo Vukovarja, je v sredo napovedal, da bo v Piranski zaliv vplul s sto čolni in tako rešil težave, s katerimi imajo opravka hrvaški ribiči po začetku izvajanja arbitražne odločitve. Ultimat je kasneje podaljšal z 72 ur do danes, sedaj pa je naznanil, da bo »regata razuma« izvedena 3. februarja ali dan kasneje, odvisno od vremena.

Ker je zanimanja veliko in se mu želijo pridružiti somišljeniki z vse Hrvaške, bo za dogodek najel turistične ladje, ki bodo udeležence ponesle do sredinske črte Piranskega zaliva. Tam bodo v vodo odvrgli vence za padle vojake hrvaške domovinske vojne in imeli trenutek tišine, nato pa bodo prižgali sirene. Ladje bodo opremljene s hrvaškimi zastavami, za udeležbo pa bo treba odšteti 50 kun. Kdor se bo regati, ki bo krenila iz Umaga, želel pridružiti z lastnim čolnom ali ladjo, je prav tako dobrodošel, pravi Tromblon.

Predsednik veteranov hrvaške domovinske vojne je v odprtem pismu sicer opozoril na tesne vezi med Slovenci in Hrvati, spomnil na zgodovinsko prepletenost in prijateljstvo obeh narodov in večkrat opozoril, da je namen regate pospešitev rešitve obmejnega spora brez provokacij. Kljub tokrat bolj umirjeni retoriki pa njegovi načrti še vedno skrivajo prav takšna provokativna dejanja, ki jih je z bolj vročeglavimi besedami napovedal že prejšnji teden.

Tedaj je obljubil, da bo, če hrvaški premier Plenković ne bo rešil situacije za hrvaške ribiče, sam vplul v del Piranskega zaliva, ki ga je arbitražno sodišče prisodilo Sloveniji, da bi videl, kdo mu bo tam upal napisati kazen oziroma ga bo pri tem zaustavil. Tokrat je zapisal: »Izpostavljam, da je to mirna akcija, s tem pa opozarjam slovensko policijo, da nas ne ovira pri počastitvi in izkazovanju pietete umrlim hrvaškim vojakom, ter da bo z rušenjem teritorialne integritete Republike Hrvaške ob nedovoljenem vstopu v hrvaško morje ter z napadom in provokacijo zoper to organizirano akcijo nosila odgovornost za morebitne neželene in nenačrtovane dogodke.«