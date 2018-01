»V naslednjih tednih bodo prijave preverili pravniki, prijavljeni potrošniki pa bodo prejeli elektronsko sporočilo, v katerem jih bodo prosili za dopolnitev ali dodatne informacije, če bo to potrebno,« so danes v ZPS še povedali za STA. ZPS je kampanjo zagnala sredi septembra in prijave zbirala do te nedelje. Lastniki avtomobilov so morali prijavi predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da so ali pa so bili lastniki avtomobilov z dizelskimi motorji z vgrajeno programsko opremo za zavajanje na testih izpustov v času do 18. septembra 2015, ko je izbruhnila afera.

Na skupinsko tožbo se v ZPS pripravljajo v okviru kampanje preko Evropske potrošniške organizacije BEUC v povezavi z nemško podružnico ameriške odvetniške pisarne Hausfeld. Vložitev tožbe na nemško sodišče načrtujejo konec marca.

Medtem ko je Volkswagen po aferi v ZDA izplačal 15 milijard dolarjev odškodnin, v Evropi takšne prakse ni. So se pa v Evropi v okviru organizacije BEUC začele združevati potrošnike organizacije v Italiji, Belgiji, Španiji, na Portugalskem in Slovaškem, v Švici, Litvi in Sloveniji. Konec lanskega leta so iz ZPS v zvezi s temi postopki sporočili, da je belgijsko sodišče odločilo, da je skupinska tožba, ki jo je proti Volkswagnu in belgijskemu distributerju D'Ieteren vložila belgijska potrošniška organizacija Test Achats, dopustna. Ta bo sicer skušala izvesti pogajanja s Volkswagnom, če pa dogovora ne bo, bo o odškodninskem zahtevku odločalo sodišče.