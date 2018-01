Novi premier Saške Michael Kretschmer iz vrst CDU je namreč danes v Berlinu posvaril pred prerazporeditvijo davkov in dodatnimi obremenitvami za podjetja. Vodja poslanske skupine CDU in CSU v bundestagu Volker Kauder je na drugi strani menil, da Kretschmerjeve izjave niso upravičene. Finančni okvirji, ki so temelj pogovorov, niso nič večji kot pri spodletelih pogajanjih z liberalci in svobodnjaki, je ob tem pojasnil.

SPD se zavzema za dvig najvišje davčne stopnje kot tudi večjo obdavčitev dediščine in bogatih, da bi na drugi strani lahko razbremenili delavce. Solidarnostni prispevek, ki so ga uvedli kot dodatni davek po padcu berlinskega zidu, naj bi odpravili za nižje in srednje prihodke. V pogajalskih krogih se govori o finančnem okvirju nove koalicije, ki naj bi bil težak do 45 milijard evrov.

Predsednik SPD Martin Schulz se na Kretschmerjeve izjave ni odzval. Je pa od morebitne nove vlade s CDU in CSU zahteval dejavnejšo vlogo znotraj Evropske unije. Izrazil je upanje, da naj bi se uvodni koalicijski pogovori končali z rezultatom, da bo Nemčija ponovno postala »motor evropske politike«. Po njegovih beseda je optimističen, da je to »naš skupen cilj« in pri tem imel v mislih nemško kanclerko Angelo Merkel in prvaka CSU Horsta Seehoferja, navaja dpa.

Pred začetkom uvodnih koalicijskih pogovorov so glede evropskih tem prišle do izraza razlike predvsem med SPD, ki se zavzema za nadaljnjo poglobitev integracije EU, vse do združenih držav Evrope, in CSU, ki to zavrača. Na mizi so tudi predlogi francoskega predsednika Emmanuela Macrona o lastnem proračunu evrskega območja in evropskem finančnem ministru. Glede uvodnih koalicijskih pogovorov, ki so se začeli v nedeljo, je Schulz ocenil, da potekajo v »zelo konstruktivnem ozračju« in izrazil upanje, da se bodo pogovori tako tudi nadaljevali.