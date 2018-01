Zavezo filmskega ustvarjalca Michaela Moora lahko razumemo skladno z načrti Trumpove administracije, ki so jih predstavili v četrtek prejšnji teden. Namen je namreč odpreti ameriško obalo za vrtanje nafte in plina na morju in s tem preklicati prepovedi, ki jih je vzpostavil nekdanji predsednik ZDA Barack Obama. Med njimi je tudi prepoved vrtanja na Arktiki in načelo, da bi predpise za hidravlični fracking uveljavili na vseh zveznih zemljiščih.

»Naš fracking ob obali Mar-a-Lago se bo začel takoj po prazniku dela (Labour day),« je v soboto Moore zapisal v objavi na družbenem omrežju twitter skupaj s fotografijo bližnje fracking ploščadi.

Here’s our fracker! We’ll be drilling right off the coast of Mar-a-Lago. God Bless You Donald Trump for making this possible! The oil we drill just off your beach will pay 4 our entire show! And any spills - we’re going to let the ppl of Florida keep whatever they collect 4 free! pic.twitter.com/iGq2f1Gi33