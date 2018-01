Danijel Krupljanin je danes znova pojasnil, da je bil 17. aprila 2017 na poti v trgovino, ko je prejel telefonski klic Žana Dolharja, da so policisti napadli brata in otroka. Zato se je zapeljal proti Tržiču, kjer je srečal brata. Ko je izvedel, da ga je policist napadel s solzilcem in z njim poškropil tudi njegovo mamo in štiriletnega sina, se je odpeljal na kraj dogodka.

Tam je prijel policista, ki je sedel v avtu, in ga hotel izvleči iz njega. Njegov brat Duško pa ga je od tega hotel odvrniti in ga prepričati, da bosta zadevo urejala na kranjski policijski upravi. »Nisem ga hotel ubogati in poslušati. Odreagiral sem hitro, saj mi otrok mi pomeni vse,« je izpostavil Danijel, ki je oče samohranilec. Kot je poudaril Danijel, ga je Duško skušal zgolj odvleči proč od avta. Zavrnil je trditve policista, da sta ga oba pretepala in se je bal za življenje ter je zato potegnil pištolo in streljal. »Če bi ga pretepala, bi imel mnogo hujše poškodbe,« je izpostavil Danijel Krupljanin, ki je napad na policista priznal in je bil obsojen na polletno zaporno kazen, ki jo je v času hišnega pripora že prestal.

Duško Krupljanin vztraja, da je obtožnica napačna in da je prvotni konflikt zanetil policist. Sam pa je zgolj branil sebe, svojega nečaka, mamo in nato še brata. Njegove trditve je potrdilo tudi več prič, ki so bile v bližini dogajanja v samem središču Tržiča. Kot so povedale priče, je policist ustavil obtoženega, ki je bil na sprehodu s svojim nečakom, ga obtožil ropa gostilne Dolhar in zahteval identifikacijo. Ko mu je Krupljanin povedal, da s seboj nima dokumentov, je sledil besedni spopad, policist Miran Murnik, ki je obtoženega poznal, pa ga je začel porivati in ga je poškropil s solzilcem, pri čemer je z njim zadel tudi otroka in nato še mamo, ki je stopila zraven. Zato je obtoženi udaril policista, pojasnjuje obramba.

O poškodbah, ki jih je utrpel policist, je danes pričal izvedenec medicinske stroke Anton Lah, ki je pojasnil, da bi prve poškodbe lahko nastale z zgolj enim udarcem v predel ličnice, ki je lahko povzročil tudi lažji pretres možganov in padec. Glede poškodb, ki naj bi jih policist utrpel, ko naj bi ga brata v avtomobilu pretepala, pa je na vprašanje obrambe potrdil, da je bil evidentirani boleč trebuh pod rebri zgolj subjektiven znak poškodbe.

Sojenje, ki se po dveh mesecih bliža zaključku, se bo nadaljevalo z zaslišanjem še nekaterih prič. Obramba pa čaka tudi na podatke o morebitnih preteklih spornih ravnanjih oškodovanega policista. Krupljaninu je medtem sodišče odpravilo hišni pripor, v katerem je bil več kot pol leta. Sodnica Andrijana Ahačič pa si je pred kratkim skupaj s sodniki porotniki ogledala tudi kraj dogajanja in delno rekonstrukcijo dogodka.