Po navedbah ameriških medijev je veter dim razpihnil čez več ulic Manhattna. Gasilci so ogenj hitro lokalizirali ter poskrbeli, da se ne bi razširil. Na posnetkih ameriške televizije NBC je videti okoli 10 gasilcev na strehi stolpnice, iz ene od odprtin pa se dviga bel dim. Požar je najverjetneje izbruhnil v eni od omaric z varovalkami. Po poročanju tiskovne agencije Reuters je na delu še vedno 84 gasilcev.

Eden od Trumpovih sinov, Eric, je tvitnil, da je požar izbruhnil v stolpu za hlajenje na strehi stavbe. »Newyorški gasilci so bili tu v nekaj minutah in opravili neverjetno delo,« je še dodal.

Predsednik Trump s soprogo Melanio in sinom Barronom sicer živi v Beli hiši, a ima v 58-nadstropni stolpnici še vedno stanovanje. V času požara so bili sicer vsi v Washingtonu, še navajajo ameriški mediji.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP