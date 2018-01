Letošnje božično drevo, ki so ga postavili pred spomenikom Viktorja Emmanuela na Beneškem trgu, je v Rimu izzvalo precej kritik. Prebivalci glavnega mesta Italije in obiskovalci so bili neprijetno presenečeni, ko je smreka po dveh tednih izgubila skoraj vse iglice. Božično drevesce, ki so ga pripeljali iz Norveške in zanj odšteli 48.000 evrov, si je prislužilo celo ime »spelacchio«, kar v prevodu pomeni »plešasta« ali »zanikrna«, v njem so domačini celo videli metaforo propadanja večnega mesta.

Z epifanijo se je njena vladavina končala in sedaj bo smreka, katere videz je vzbudil mednarodno posmehovanje, morda celo na ogled v sodobnem muzeju MAXXI.

Kot poroča italijanski časopis Corriere della serra, pa muzej ni edina možnost. Rimski mestni svet naj bi razpravljal tudi o tem, da bi iz njega naredili leseno hišico, kamor bi se doječe matere lahko umaknile in v miru nahranile svoje otroke. Ena od idej je tudi, da bi iz njega naredili na tisoče svinčnikov za učence rimskih šol, poroča italijanski medij. Kakšna usoda jo čaka, bomo izvedeli že v kratkem.