Kot je danes povedal zaupnik SDRES Asmir Bećarević, odgovor drugega sindikata pričakujejo do srede, nato pa bodo stavkovne zahteve skupaj z njimi ali samo poslovodstvu vročili v četrtek ob 14. uri. Po besedah Bećarevića so se tako odločili, ker so pridobili precej podpore s strani zaposlenih za svojih 13 stavkovnih zahtev, ki pa za zdaj javnosti še vedno ostajajo neznane. Kot je še dejal, jih nameravajo predvidoma pred četrtkovo predajo poslovodstvu predstaviti tudi na novinarski konferenci, a tega za zdaj še niso uradno potrdili.

Sindikat SDRES, ki ima sicer v Premogovniku okoli 15 odstotkov članov, je namreč zbral skoraj trikrat več podpisov, kot je njihovih članov med zaposlenimi. Po besedah predstavnika sindikata gre za skoraj dve tretjini zaposlenih, ki delajo v osnovnem procesu pridobivanja premoga in v različnih manjših podpornih službah. Čeprav sami nimajo teh podatkov, so se pod njihove zahteve najverjetneje podpisovali tudi člani drugega sindikata, zato so SPESS zdaj še pisno pozvali, da se jim pridruži. »Ustno smo jih že prej pozivali, da gremo skupaj v akcijo, a so nam odgovarjali, da za kaj takega ne vidijo potrebe,« je dejal Bećarević.

Kot pa kaže, je za poenotenje stališč obeh sindikatov do četrtka zelo malo možnosti. Predsednik SPESS v velenjskem rudniku Simon Lamot je za STA pojasnil, da so jih v manjšem sindikatu res uradno pozvali, a niso uradno priložili nobenih stavkovnih zahtev, čeprav so jih pričakovali že prejšnji teden. »Vemo za 13 zahtev, ki pa so bile med člani predstavljene kot predlog zahtev, ki ga bodo vodstvu predstavili, če bo zbranih dovolj podpisov podpore. Očitno bi torej zdaj na koncu, ko so stvari pripeljali do zida in je treba z glavo udariti po njem, zraven želeli še nas, namesto da bi se prej skušali dogovoriti z nami po normalni poti,« je dejal Lamot.

Kot je še povedal, bodo sicer opravili zbore delavcev po podružnicah, pri čemer bodo nagovarjali samo svoje člane in ne tako kot so po njegovem počeli v drugem sindikatu, nato pa se bodo odločali na četrtkovem izvršilnem odboru sindikata. A če ne bodo spremenili najmanj štirih zahtev, ki naj bi neposredno negirale njihovo dosedanje delo, pa tudi nekaterih, ki jih je nemogoče izpolniti in jih sestaviš takrat, ko se nočeš pogovarjati, potem jih zagotovo ne bo zraven.