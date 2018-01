Potem ko je novomeško okrajno sodišče sredi decembra nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja oprostilo obtožb o zlorabi uradnega položaja in pravic v zadevi Škrlec, je enako sodbo v tej zadevi danes dočakal tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar. Čeprav je takšno sodbo pričakoval, pravi, da je razočaran nad tem, da je tožilstvo »žrtvovalo svojo, z ustavo zajamčeno samostojnost in podleglo političnim pritiskom, pa tudi pritiskom znotraj tožilstva«. Tožilka Manja Prezelj je napovedala pritožbo, Zalar pa dal jasno vedeti, da bo morala svojo odškodninsko odgovornost v tej zadevi nositi tudi država. »Kmalu bodo vloge tožnika in tožilca obrnjene,« je napovedal.

Sodnica: Končni rezultat bi bil v vsakem primeru enak Tožilstvo je Zalarju očitalo, da je tik pred nastopom nove vlade leta 2012 zlorabil svoj položaj, ko je na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva na Fišerjev predlog imenoval Boštjana Škrleca, takrat državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu, čeprav naj bi vedel, da postopek njegove izbire ni bil izpeljan pravilno. Zakonodaja je takrat izbor generalnega direktorja dopuščala bodisi z javnim natečajem (za netožilce) bodisi s pozivom znotraj tožilskih vrst. Tako je generalno tožilstvo izbor začelo z natečajem, na katerega sta se poleg Škrleca prijavili še dve kandidatki. Medtem je bil Škrlec imenovan za višjega državnega tožilca na vrhovnem tožilstvu. Fišer je nato postopek izbire prekinil in imenovanje peljal naprej po postopku izbire znotraj tožilskih vrst. Takšno kombiniranje postopka pa je po prepričanju tožilstva nedopustno. Po mnenju sodnice Melite Perko sicer ni dvoma, da je bil postopek izpeljan s kombiniranjem, vendar bi bil končni rezultat ne glede na vrsto postopka enak, saj je bil Škrlec očitno najboljši kandidat. Torej, tudi če bi Fišer do konca peljal prvi postopek, bi ministru prav tako predlagal Škrleca. »Pa tudi vsaka kršitev postopka še ni zloraba položaja,« je dejala. Zalar je pojasnil, da so si zakon takrat vsi razlagali enako, da pa ni vedel vseh podrobnosti o tem, kako je potekal sam postopek.