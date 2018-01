Simon Dudley, predsednik odbora kraljevega okrožja Windsor, je prejšnji teden pisal policiji Thames Valley in izrazil željo, da ukrepajo proti »agresivnemu beračenju in ustrahovanju« ter »vrečah in ostali navlaki«, ki se kopiči na ulicah.

Pričujoče pismo je sledijo nizu tvitov, ki jih je Dudley objavil med smučarskim dopustom v Wyomingu pred božičem in v katerih je pisal o epidemiji prenočevanja na prostem in potepuštvu. Dejal je, da imajo prebivalci dovolj, da izkoriščajo tako njih kot množice turistov, ki obiskujejo to območje. Tvitnil je, da bo pisal policiji v Thames Valley in jih pozval, naj se spopadejo s to težavo še pred kraljevsko poroko.

Lokalni prebivalci zaskrbljeni zaradi varnosti »Brezdomstvo je popolnoma nesprejemljivo v tako skrbni in sočutni skupnosti kot je naša,« je dejal. Vendar v nadaljevanju pove, da imajo v svetu dokaze, da »veliko število odraslih, ki beračijo v Windsorju v resnici niso brezdomci in da če so brez doma, to pomeni, da so se odločili zavrniti vso podporo organizacij, ki se ukvarjajo z brezdomci...« Meni, da je brezdomstvo v tej skupini posameznikov torej prostovoljna izbira. Dudley je prav tako zaskrbljen zaradi »vreč in ostale navlake«, ki jih berači kopičijo in puščajo na pločnikih, včasih brez nadzora... to je resno varnostno vprašanje, je prepričan, zlasti glede na nacionalni pomen Windsorja. »V času poroke, 19. maja, se bo število turistov pomnožilo in lokalni prebivalci so zaskrbljeni zaradi svoje varnosti. Celotna zadeva prav tako to lepo mesto predstavlja v žalostno neugodni luči.«