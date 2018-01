Astrologija nam pomaga razumeti podzavestne vzorce in nagnjenja in nam ponuja odgovore, kaj je zdravo in energično za našo izvirno naravo. Vse to je ključno za oblikovanje prostora, ki ga resnično čutimo kot dom. Posvetovanje z zvezdami nam pomaga pri pogumnejši in bolj avtentični izbiri opreme, namesto da bi slepo sledili masovnim tržnim trendom. Kako znamenje v horoskopu vpliva na vaše odločitve o dekoraciji, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kozorog (22. december – 19. januar) Kozorog razumejo prestiž in izvirno rokodelstvo ter ima rad glasbo. V dom vgradite visokokakovostni zvočni sistem in izberite dolgotrajne ter zelo kakovostne kose opreme, ki jih boste še dolgo oboževali. Če znate igrati na klavir in imate dovolj prostora, postavite v dnevni prostor klavir.

Vodnar (20. januar – 18. februar) Kot zračno znamenje se vodnar nagiba k zračni dekoraciji in obožuje lahkotno opremo. Izbirajte med prozornimi okrasnimi predmeti, kot so steklene vaze in svečniki, ter jih za dodaten sijaj kombinirajte z matiranim steklom.

Ribi (19. februar – 20. marec) Ljudje, rojeni v znamenju rib, so nagnjeni k temu, da gredo s tokom, a je lahko njihova domišljija tudi divja. Pomembno je, da izberejo izvirna umetniška dela, ki zadovoljijo sanjača v njih, kot so na primer razgibane freske z motivom vode, vetra ali deskanja na valovih. Strateško umeščeni navtično navdihnjeni dodatki delujejo odlično, ne da bi preobremenili prostor.

Oven (21. marec – 19. april) Vaša osebnost je ognjevita - ste avanturistični, pogumni in energični, zato se ne bi smeli braniti barv v domu. V skladu s svojo energijo okrasite izpostavljeno steno ter izberite neobičajno drzne teksture in oblazinjenje.

Bik (20. april – 20. maj) Ker ste prizemljena osebnost, hrepenite po udobju. Dom naj bodo vaša nebesa na zemlji, prostor, ki ga nikoli ne želite zapustiti. Radi imate naravne, a visokokakovostne materiale, zato izberite naravna vlakna, kot sta volna in moher. Za vas so primerni leseni elementi, ki so v odličnem kontrastu z mehkobo in udobjem druge opreme.

Dvojčka (21. maj – 21. junij) Radovedno zrete v svet, radi potujete, ste živahni in družabni. Dvojčki poskusite kombinirati preference različnih znamenj, da ohranite prostor zanimiv. Naj vam bodo v navdih maroške ploščice, tradicionalne preproge čilim in zabavni vzorci.

Rak (22. junij do 22- julij) Rojeni v znamenju raka so ljubeči in čustveni ljubitelji doma, ki v njem radi poženejo korenine. Za raka so idealni odprti bivalni prostori, stanovanje pa napolnite s toplimi in udobnimi elementi, kot so velike okrasne blazine. Držite se nevtralnih barv ter prostor naredite vabljiv, a ne preveč moden.

Lev (23. julij – 22. avgust) Levi so srce vsake zabave in vedno želijo zabavati svojo okolico. Opremite dom s posebnimi kosi opreme, kot so zanimive umetnine in kovinski dodatki, ter uporabite drzne barve. V prostoru ne pozabite na dodatne sedeže za goste ter barski voziček!

Devica (23. avgust – 22. september) Ljudje v znamenju device so lahko pedantni, analitični in praktični. Izberite nevtralne barve in minimalistično pohištvo ter se osredotočite na funkcionalne dizajnerske odločitve, kot so za vzdrževanje lahke talne obloge in ploščice.

Tehtnica (23. september – 22. oktober) Tehtnice so mirovniki, ki si v svojem domu želijo harmonijo. Zanje je pomembno ravnovesje, zato so nagnjene k simetriji v dizajnu. Preizkusite več slogov, a se izognite preveč modernemu ali preveč tradicionalnemu. Za vas je primeren mešani slog, ki vam je najbolj všeč.

Škorpijon (23. oktober – 21. november) Škorpijoni so magnetični in strastni ter imajo veliko osebnost. Preizkusite različne drzne oblike in se ne bojte tvegati z izvirnimi barvami. In če ste resnično pogumni, eno izmed sten pobarvajte v črno.