Zakaj? Ker kot profesionalci, ki vidijo veliko domov, dobro vedo, kaj deluje in kaj ne. In ker si ne želijo, da bi bilo vaše domovanje opremljeno grdo, razkrivajo, katero pohištvo absolutno sovražijo, ter razlagajo, zakaj boste nakup slednjega slej ko prej obžalovali. Razkrivamo vam največjih sedem napak pri opremljanju dnevnega prostora.

Pretirano formalno pohištvo Ko gre za opremo dnevne sobe, upoštevajte, kako pravzaprav preživljate čas v njej. Formalna dnevna soba izumira, saj so strogi kavči, lestenec in okrasne blazine iz dragocenih tkanin preveč dragoceni za prostor, ki ga potrebuje sodobna družina. Tudi če je stroga oprema primerna za par, je zgodba drugačna, ko se družina poveča z otroki, da o hišnih ljubljenčkih niti ne govorimo.

Preveliki naslonjači Izvedenci za notranjo opremo imajo zelo jasno mnenje o velikih in nerodnih naslonjačih, še posebno tistih, ki imajo tudi odlagalno površino za kozarce. Takšni sedeži so sicer udobni, a so v prostoru videti kot slon. Poleg tega nikakor ne sodijo v manjše dnevne prostore. Pravilna razmerja v prostoru so zelo pomembna, zato pred nakupom preverite mere ter skicirajte želeno pohištvo na tlorisu ali pa v ta namen uporabite katerega od računalniških programov.

Zastareli zastori Če vas zastori na oknih spominjajo na babico, se nakupu izognite. Dolgi in težki zastori ter čipkaste zavese so preteklost. Namesto teh izberite lažji in sodobnejši dizajn. Stranske panelne zavese na moderno oblikovanih nosilcih puščajo svetlobi prosto pot v stanovanje, obenem pa poudarjajo arhitekturne detajle oken.

Ujemajoči se kompleti Dolgčas! Čeravno nam pohištveni centri ponujajo ujemajoče se zofo, naslonjač in otomano, to še ne pomeni, da morate kupiti cel komplet. Takšna postavitev je preveč uniformirana in nezanimiva. Raje izberite posamezne kose iz različnih kolekcij, ki privabljajo pozornost z mešanico barv in tekstur.

Trendno pohištvo Pazite se trendnega pohištva, kot je na primer sedežna garnitura v obliki črke U, saj je hitro videti zastarelo. Takšna garnitura z otomano na sredi je velika in nerodna, četudi lahko na njej sedi veliko ljudi. Razmislite raje o nakupu kavča ali kotnega seta z izvlečnimi počivalniki za noge, ki privarčujejo prostor, a ne okrnijo udobja.

Poceni pohištvo Hm, tebe gledamo, futon! In na žalost spada v to kategorijo tudi večina pohištva, kupljenega v Ikei. Poceni pohištvo iz ivernih plošč se zlahka okruši in poškoduje, zato vas na dolgi rok stane več kot kakovostno izdelano. Zamenjava pohištva na vsakih nekaj let ni pametna odločitev, temveč raje izberite visokokakovostne in nevtralne kose, barvne poudarke v prostoru pa dodajte z okrasnimi blazinami in drugo dekoracijo.