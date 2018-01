Poleti 2016 je 35-letna državljanka Kitajske, predstavnica večje tuje družbe, zaposlenemu v podjetju na območju Kopra ponudila podkupnino v zameno, da bi ta v »svoji« družbi uredil nakup njihovih izdelkov. Zaposleni ponujene podkupnine ni sprejel, ampak je kaznivo dejanje takrat prijavil koprskim kriminalistom. Kot so lani poročali mediji, je šlo za razpis Pošte Slovenije.

Kriminalisti so pri preiskavi, ki je trajala leto in pol, ugotovili, da je ista osumljenka v zameno za to, da bi prodala izdelke velike vrednosti slovenskemu podjetju s sedežem na območju Maribora, ponudila podkupnino 40-letnemu osumljenemu predstavniku tega podjetja. Pri tem ji je pomagal 44-letni osumljeni z območja Ljubljane. Predstavnik mariborske gospodarske družbe je obljubo podkupnine sprejel in od 35-letne kitajske državljanke tudi sam zahteval podkupnino v korist ljubljanske gospodarske družbe, ki je zahtevano korist tudi prejela.

Priredila sta pogoje javnega naročila

Osumljeni predstavnik mariborskega podjetja je zaradi sprejete obljube o podkupnini s pomočjo 50-letnega osumljenega predstavnika ljubljanskega podjetja priredil pogoje javnega naročila v vrednosti preko 700.000 evrov, ki ga je mariborsko podjetje objavilo in vodilo tako, da je ostala edina ponudnica za to javno naročilo zgoraj navedena ljubljanska gospodarska družba.

Poleti 2017 so kriminalisti na podlagi pravočasne prijave posameznika z območja Kopra izvedli več osebnih in hišnih preiskav pri osumljenih in vpletenih podjetjih, kjer so zasegli dokumentacijo, elektronske podatke in druge predmete. S tem so osumljenim preprečili prejem podkupnine velike vrednosti, v mariborskem podjetju pa so preprečili nastanek velike škode. Tri slovenske in eno kitajsko državljanko so pri tem ovadili s kazenskimi ovadbami nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril ter ponarejanja listin, za katere je zagrožena kazen od šestih mesecev do šestih let ter dveh let zapora.