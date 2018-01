Na tiskovni konferenci so sodelovali strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič, vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič in predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Maja Sočan.

Potrdile so, da je bil okužen starš bolnika, ki je svojega otroka v četrtek pripeljal na reden pregled. Da bi omejili morebitno širjenje okužbe, zdaj v najkrajšem možnem času iščejo vse, s katerimi je bila okužena oseba v stiku. Po prvih podatkih je bilo takšnih kontaktov vsaj 250, zaenkrat pa ni dodatno zbolel še nihče.

Vse, ki bi lahko prišli v stik z okuženim staršem, sedaj kontaktirajo, da bi jim podali ustrezna navodila za delovanje in morebitno oskrbo v naslednjih dneh. Potrdili so, da so, da nevarnost za okužbo obstaja še do 25. januarja. Predvsem so apelirali na vse starše in sorodnike, da naj raje ne obiskujejo svojih sorodnikov v javnih bolnicah, če imajo znake okužb in bolezni, saj so te lahko za bolnike zelo nevarne.

Prvi letošnji primer ošpic pri otroku pri nas so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) potrdili 3. januarja. V državo jih je prinesel predšolski otrok, ki se je vrnil iz obiska v Srbiji, kjer so izbruh bolezni zabeležili oktobra lani. Otrok je sicer že prejel prvi odmerek cepiva.