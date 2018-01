Največje presenečenje kroga so pripravili Falcons, lanski udeleženci velikega finala super bowl, ki so si šele v zadnjem tednu rednega dela priigrali mesto v končnici kot zadnji v konferenci NFC. Šesti nosilci konference so v gosteh s 26:13 premagali tretje nosilce St. Louis Rams.

Tudi na drugi sobotni tekmi je prišlo do manjšega presenečenja, saj je petouvrščeno moštvo rednega dela v konferenci AFC Tennessee Titans po preobratu v drugem polčasu z 22:21 v gosteh premagalo četrtouvrščene Kansas City Chiefs.

Presenečenj pa ni bilo na nedeljskih tekmah, na katerih sta zmagali domači ekipi. Tretji nosilci AFC Jaguars so z izjemno obrambo z 10:3 premagali šeste nosilce Buffalo Bills. V New Orleansu pa je blestel neuničljivi podajalec domačih Saints Drew Brees, ki je četrte nosilce konference NFC popeljal do zmage s 26:21 nad petouvrščenimi Carolina Panthers.

Zmagovalci kroga wild card se bodo v četrtfinalu (t.i. divizijskem krogu končnice) prihodnji konec tedna pomerili z najboljšima ekipama rednega dela iz vsake od konferenc. V NFC bodo zmagovalci rednega dela Philadelphia Eagles doma tako pričakali Falcons, Minnesota Vikings pa Saints. Najboljše moštvo rednega dela v AFC New England Patriots bodo doma gostili Titans, drugouvrščeni Pittsburgh Steelers pa Jaguars.

Veliki finale lige NFL bo letos 4. februarja v Minnesoti.