V skladu z zadnjo pokojninsko reformo se tudi v letošnjem letu zaostrujejo pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zahtevana pokojninska doba za polno pokojnino brez dokupa se pri ženskah podaljšuje za štiri mesece in bo tako kot pri moških znašala 40 let. Ob tem bodo morale biti ženske stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let. Ženske z najmanj 20 leti pokojninske dobe se bodo po novem lahko upokojile pri 64 letih, kar je pol leta pozneje kot lani. Zahtevana starost pri najmanj 15 letih zavarovalne dobe pa ostaja za oba spola pri 65 letih.

Predpisano