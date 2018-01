Sodeč po doslej objavljenih izvlečkih pa Wolff pravzaprav ne pove nič bistveno novega. Že doslej se je govorilo in verjelo, da Trump ni bil ravno prepričan o svoji zmagi. Wolff potrjuje znane trditve, da je aktualna administracija sinonim za kaos, a to bolj kot z zapisanim stori z razkritjem, da je lahko med zbiranjem materiala praktično brez nadzora sedel v Beli hiši in se pogovarjal z vsemi od ministrov do vrtnarja, kar bi bilo za vsako administracijo po Kennedyjevi popolnoma nepredstavljivo. Že pred to knjigo se je govorilo, da predsednik ne bere, ampak preveč gleda novičar