Ljubljanska občina je za jutri napovedala novinarsko konferenco, na kateri bo znana prihodnost Celice. Na občini informacij o poteku pogajanj ne dajejo, a kaže, da rešitve še ni, čeprav naj bi bila blizu. Medtem ko smo že pred dnevi poročali, da so se mestne službe začele pogajati s sedanjim najemnikom Tomažem Juvanom, so se sestali tudi s KUD Sestava, ki v Celici skrbi za kulturni program. Tako Juvan kot programski vodja Celice Janko Rožič se zavzemata za dolgoročno rešitev, dogovarjajo pa se tudi o tem, na kakšen način bodo obnovili hostel, kajti vsi vpleteni se strinjajo, da obnovo potrebuje.

»Stekli so pogovori v smeri prenove in kulturnega programa,« je novico potrdil Janko Rožič, a dodal, da zadeva še ni končana. Da pogajanj še ni konec, je v četrtek zatrdil tudi Juvan, ki je pred časom privolil, da s svojo ekipo v negativnih razmerah, kakršne vladajo zdaj, v Celici ostane do 15. januarja.

Potem ko je 14. decembra odpadla dražba za prodajo Celice, ker nihče ni vplačal varščine, je postalo jasno, da bo morala občina poiskati drugo možnost. Ob burnem podajanju žogice med sedanjimi upravitelji Celice in občino so se pojavile tudi ideje o tem, da bi hostel prevzel javni zavod Mladi zmaji; slišati je bilo mogoče še ideje o tem, da bi to vlogo prevzel kakšen drug zavod. Glede na to, da so pogajanja med občino ter Juvanom in Rožičem intenzivna, pa vse kaže na to, da tako drastičnih sprememb, kot so se sprva obetale v Celici, ne bo.