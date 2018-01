Potem ko so košarkarji Petrola Olimpije s četrtkovo zmago proti Heliosu in uvrstitvi na zaključni pokalni turnir nekoliko umirili burno dogajanje v klubu, saj je trener Gašper Okorn pred novim letom ponudil odstop, ki ga direktor Roman Lisac ni sprejel, je naslednji dan poraz v ligi ABA proti Megi Bemax odprl nove rane. Po tekmi je sledil sestanek med predsednikom Tomažem Berločnikom, Liscem in Okornom, kjer do sprememb ni prišlo, zmaji pa so se nato mučili tudi včeraj na sicer tretji tekmi v štirih dneh, ko so v 12. krogu državnega prvenstva šele po podaljšku ugnali Hopse na Polzeli.

Čeprav gre krizo Olimpije v zadnjem obdobju v veliki meri pripisati izjemno napornemu urniku, je letos precej jasno, da moštvo ni tako povezano, kot je bilo lansko, pri katerem je bila odlična kemija med igralci na tekmah očitna. Prav zaradi tega je ekipa prebrodila številne težke trenutke in na koncu po osmih letih prišla do dvojne domače lovorike. Tudi to pot je to seveda še povsem možno, a zdi se, da bi imeli Ljubljančani do zdaj na računu zagotovo kakšno zmago več, če bi se v slačilnici ustvarila prava kemija. Da se ni, je jasno tudi po zapisu Američana Devina Oliverja, sicer enega bolj pozitivno mislečih v slačilnici zmajev, po porazu proti Megi Bemaxu na spletnem socialnem omrežju instagram, ki ga je sicer kmalu po objavi zbrisal. »Sramota. Pogrešam igranje v pravem moštvu. Nikoli nisem bil egoističen igralec, toda kaj storiti, ko nimaš druge možnosti? To je smešno,« je z zagotovo precej vročo glavo zapisal Oliver, a s tem le potrdil, da so razmere v slačilnici zmajev daleč od idealnih.

Se pa Olimpiji po Domnu Lorbku in Igorju Tratniku obeta še tretja okrepitev. Direktor Lisac je namreč navezal stik z Mirzo Begićem, ki je pred dnevi sporazumno prekinil pogodbo z iranskim Petrochimijem. »Res je, z Mirzo Begićem se pogovarjamo o morebitnem sodelovanju. Kmalu bo jasno, če je dogovor možen. Prišel bi nam zelo prav,« nam je v pogovoru potrdil Roman Lisac, želje po vrnitvi v Olimpijo, kjer je že igral med letoma 2007 in 2009 ter na začetku sezone 2014/15, pa ne skriva niti Mirza Begić. »Vedno sem govoril, da bi še rad igral za Olimpijo. Bomo videli, ali bomo tokrat našli skupni jezik. Direktorja Romana Lisca poznam že dolgo časa. Sem pa ravno prišel iz Irana, tako da je trenutno moja prioriteta družina.« Begić, ki je bil velika želja trenerja Okorna že poleti in naj bi imel po naših podatkih na mizi tudi ponudbo Primorske, bi Ljubljančanom prišel še kako prav. Z njim bi dobili izkušenega igralca, ki bi rešil težave s skokom, v obrambi pa poskrbel, da bi nasprotnikovi igralci dvakrat pomislili, preden bi se odločili za prodor. Ob tem bi trenerju omogočil več taktičnih različic, saj bi ta tako lahko Jordanu Morganu nekaj igralnega časa ponudil na položaju številka štiri, Devinu Oliverju pa na tri.

Liga Nova KBM, 12. krog: Hopsi – Olimpija 98:104 (27:21, 47:46, 70:69, 89:89, Čup 23; Battle 23), Šentjur – Primorska 71:85 (20,17, 38:38, 60:55, Rizman 19; Čakarun 21), Zlatorog – Šenčur 87:92 (20:22, 45:45, 68:67, Barič 27; Pavić 24), Krka – Rogaška 84:73 (15:13, 41:27, 56:48, Cinac 20; Kosič 18), Ilirija – Helios 82:74 (15:24, 40:42, 60:50, Vončina 29; Shashkov 19).