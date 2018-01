Tri leta je Vlatko Čančar prebil pri košarkarski Olimpiji, pred lansko sezono pa se je odločil, da okrepi Mego Bemax, ki je postal znan kot prava valilnica talentov. Pod vodstvom trenerja Dejana Milojevića je 20-letni Koprčan močno napredoval in postal tudi eden izmed nosilcev kluba iz Sremske Mitrovice.

»Lepo se je vrniti v Stožice,« zadovoljstva ob povratku v domovino in v dvorano, kjer je nekoč pilil svoje znanje, v petek ni skrival Vlatko Čančar. Proti Olimpiji ni prikazal najboljše predstave, a je v statistiko vseeno vpisal devet točk in deset skokov. »Trener Milojević mi je zaupal vlogo nosilca, ki jo jemljem zelo resno. Nasprotnikove obrambe so se po nekaj dobrih predstavah začele osredotočati name, kar je zame nekaj novega. Počasi se navajam, da neoviranega meta praktično več nimam. Iskati moram nove načine, da pridem do njega, in da tudi na drugačne načine vplivam na dobro igro svojega moštva,« je povedal Čančar.

Potem ko je imel na evropskem prvenstvu v reprezentanci predvsem obrambne naloge, se je po povratku v Mego Bemax to spremenilo. »Na začetku sem imel s tem kar nekaj težav, zdaj pa sem se že privadil. Napredujem, zato sem zadovoljen, a je vedno lahko še bolje. Zdaj počasi vstopamo v drugi del sezone, kjer želim še nadgraditi svojo igro, po koncu pa bomo videli, ali bom ostal ali se podal v nov klub.«

Čančar, ki ga je na lanskem naboru lige NBA kot 49. izbral Denver, je bil eden najboljših posameznikov izbrane vrste na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo, ko je Slovenija ugnala Belorusijo in klonila proti Španiji. »V reprezentanci mi je laže igrati, saj imam ob sebi nekaj vrhunskih posameznikov, zato prihajam do odprtih metov,« je razkril in potrdil, da se že veseli februarskih preizkušenj proti Črni gori in Belorusiji v gosteh. »V obračun bomo šli brez pritiska in z veliko željo, da dobimo obe. Bomo videli, če nam bo uspelo.«